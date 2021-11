Filipe com a camisa do Flamengo - Arquivo Pessoal

Publicado 19/11/2021 23:56

Torcedores do Flamengo pararam o Rio de Janeiro para realizar uma linda festa no embarque da delegação para Porto Alegre, local do confronto com Internacional e Grêmio, nos dias 20 e 23, respectivamente. Do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, ao Aeroporto Internacional, na Ilha do Governador, os rubro-negros promoveram imagens de arrepiar.

Um desses momentos foi a "invasão" de um torcedor ao ônibus dos jogadores do Flamengo, quando o veículo se aproximava do Terminal de Cargas do Aeroporto. Na imagem, que viralizou nas redes sociais, o rubro-negro, com a intenção de demonstrar o apoio mais acalorado possível, abriu a porta de emergência e chegou a colocar o braço dentro do automóvel. (veja o vídeo abaixo).

Torcedor conseguiu abriu a saída de emergência do ônibus da delegação do Flamengo para demonstrar apoio e gritar o nome de vários jogadores: "Gabigol, eu sou seu fã." pic.twitter.com/85OowfSvmO — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 19, 2021

A reportagem conseguiu encontrar o torcedor autor desse momento, que está circulando em emissores de vários países. O nome dele é Filipe de Barros Marques, de 28 anos, e trabalha de pescador há 16. Em contato com o Jornal O Dia, o rubro-negro explicou o motivo de querer subir no ônibus dos jogadores do Flamengo e como conseguiu essa proeza.



"Então, eu me perdi dos meus amigos e deu uma louca na minha cabeça de subir no ônibus para ver os jogadores. Eu consegui, depois de muito esforço, chegar lá (no ônibus) e abri aquela portinha. Na hora fiquei sem reação e só fiquei gritando o nome dos jogadores. Eles ficaram rindo, e o João Gomes (volante) falou comigo."

VEJA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA: Filipe com a camisa do Flamengo Arquivo Pessoal Em nenhum momento achou que pudesse se machucar?

"Pensei, sim, mas é o Flamengo acima de tudo."

Acha que essa festa de hoje pode fazer o time jogar melhor na final da Libertadores?



"Sim, com toda certeza."



O que você acha das pessoas que chamam esses torcedores que fizeram a festa hoje de "selvagens"?



"Minha opinião é que eles estão completamente errados. Eu fiz isso tudo pela paixão pelo meu clube, que é o Flamengo".

E você costuma ir ao Maracanã com frequência?

"Fui só uma vez. Tem muito tempo que não vou por questão financeira. Sou pescador e minha profissão não dá muito renda, né. Infelizmente."

Se você pudesse fazer um pedido ao jogadores, o que você pediria agora?

"Eu pediria que eles pudessem me levar para conhecer eles no Ninho e no Maracanã. O título (da Libertadores) também. Isso não posso esquecer de pedir. Eu queria ver o Gabigol pessoalmente. Sou muito fã dele e do João Gomes. Seremos campeões. Isso aqui é Flamengo."