Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/11/2021 21:44

Enquanto os jogadores do time profissional eram recebidos com festa pelos torcedores no embarque para Porto Alegre, local dos duelos com Internacional e Grêmio, nos dias 20 e 23, respectivamente, o Flamengo acertava a renovação de duas joias do clube: o meia Victor Hugo e o atacante Petterson.

Com os dois jogadores, o Flamengo adotou a mesma postura: contrato até maio de 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 630 milhões de reais. O mesmo já havia sido feito com Matheus França, meia-atacante que também é tratado como joia no Ninho do Urubu.

O Flamengo divulgou de maneira oficial as renovações de Victor Hugo e Petterson na tarde desta sexta-feira. Os dois atletas têm 17 anos e estão sendo trabalhados para estarem na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior.