Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/11/2021 17:54 | Atualizado 18/11/2021 17:54

Bruno Henrique é mais um jogador do Flamengo que ficará no Departamento Médico do clube por alguns dias. Porém, no caso do atacante, dos males o menor. Após realizar exames médicos no joelho esquerdo, local que machucou contra o Corinthians, minutos antes de marcar o gol da vitória, ficou constatado que ele sofreu tendinopatia no tendão patelar.

O Flamengo não explicou com clareza o que seria esse problema sofrido por Bruno Henrique. A reportagem, portanto, procurou um médico especialista em joelho para entender melhor. Por questão de ética profissional, ele pediu para não ser identificado na matéria.

Segundo ele, a tendinopatia é mais conhecida também como tendinite patelar. Esse problema acontece porque o tendão fica "doente". Ou seja, Bruno Henrique está com tendinite no joelho. Existe também tendinose, rupturas, peritendinite, etc.



Sobre o tempo de recuperação: depende do grau, mas ele crê que em 1 semana fica 100%. Muitas tendinites não precisam nem de repouso absoluto.

Ao ser perguntado se esse problema que Bruno Henrique sofreu no joelho é considerado lesão, o médico respondeu:



"Sim. Se o afasta de atividades, sim, consideramos lesão."

A reportagem apurou que Bruno Henrique não jogará contra Internacional e Grêmio, nos dias 20 e 23, respectivamente, para focar na final da Libertadores, marcada para o dia 27.