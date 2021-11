Matheus França - Divulgação / Flamengo

Publicado 17/11/2021 10:42

Rio - Dono da maior multa rescisória do Flamengo e destaque dos times Sub-17 e Sub-20, Matheus França foi relacionado pela primeira vez para o profissional. Ele estará no banco contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta assinou no mês passado um novo contrato com o Flamengo até abril de 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 621 milhões pela cotação atual. O último contrato do jovem ia até 2025.

Com 17 anos, Matheus França chegou ao Flamengo em 2016, após se destacar na base do Olaria. No Rubro-Negro, ele é apontado como um dos grandes nomes da geração 2004, junto com Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Petterson, e tem todas as credenciais para seguir os passos de Vinicius Junior e Lucas Paquetá, que deixaram o clube e estão fazendo sucesso na Europa e na seleção brasileira.



Nos bastidores do Ninho do Urubu, há quem diga que Matheus França se espelha em Cristiano Ronaldo, astro português. Tal como o craque do Manchester United, ele se preocupa desde já com alimentação regrada e hora de sono controlada para poder render nos treinamentos e jogos.