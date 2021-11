Jogadores terão direito a seis cortesias para a final da Libertadores - Alexandre Vidal

Jogadores terão direito a seis cortesias para a final da LibertadoresAlexandre Vidal

Publicado 13/11/2021 21:25

A logística dos familiares dos jogadores do Flamengo para a final da Libertadores da América, no dia 27, em Montevidéu, no Uruguai, está definida pelo clube. Cada atleta poderá ter quatro pessoas no avião, que embarca no dia do jogo, na parte da manhã, do Rio de Janeiro. A "caravana", que custará R$ 5 mil por convidado, dará direito aos passageiros translado, almoço e jantar (com a equipe).

Além disso, cada jogador terá seis ingressos no modelo cortesias para os respectivos setores: dois ingressos CAT1 (central) - por atleta e quatro ingressos CAT2 (central). No comunicado aos atletas, possui a informação de que há direito de Compra: cinco ingressos HOSPITALIDADE (serviço incluso) $1.600 dólares/por ingresso.

Na mesma mensagem, o Flamengo informa aos atletas que, caso abra mais 15% da capacidade do Estádio Centenário (neste momento apenas 75% da capacidade está liberado), há a possibilidade de comprar até quatro ingressos CAT4 (atrás do gol) por $200 dólares cada bilhete.

Todos os convidados dos jogadores deverão cumprir as mesmas exigências para poder entrar no Uruguai, como por exemplo: certificado vacinal, exame PCR (até 72hrs) e seguro viagem. Todos os documentos terão que estar impressos.

A delegação dos jogadores embarcará no dia 24 (Conmebol exige que a delegação chegue no máximo até o dia 25) de Porto Alegre, local do confronto com o Grêmio no dia 23. Ou seja, diferentemente de 2019, a torcida do Flamengo não poderá realizar o "Aero Fla", tal como fez em 2019, que marcou a ida dos jogadores para Lima, no Peru.