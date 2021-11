Desembarque do Flamengo em São Paulo - Reprodução

Publicado 13/11/2021 20:25 | Atualizado 13/11/2021 20:29

O Flamengo desembarcou na capital paulista neste sábado e iniciou a concentração para pegar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Brasileirão. Para este duelo, o técnico Renato Gaúcho não contará com sete jogadores, segundo apurou o Jornal O Dia, pois o clube não divulgou a lista de relacionados.

A reportagem listou os desfalques e o motivo que o fizeram não embarcar com a delegação do Flamengo para São Paulo:

Arrascaeta: Ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. O meia está em fase de transição e tem chances de retornar na quarta-feira, contra o Corinthians.



Diego Alves: Pelo terceiro jogo seguido será preservado por "desgaste físico acentuado".



Filipe Luís: Recuperado de lesão muscular na panturrilha, o lateral retornará à equipe na quarta-feira, contra o Corinthians.



Pedro: O atacante se recupera de uma cirurgia no joelho. O DM corre contra o tempo para deixá-lo bem antes da final da Libertadores, no dia 27.



Diego Ribas: Por ter recebido cartão vermelho contra o Bahia, o camisa 10 cumpre suspensão diante do São Paulo.



Vitinho: O Flamengo não divulgou, mas o camisa 11 sentiu dores no joelho durante treinamento e não viajou com a delegação.

Isla: O lateral-direito está a serviço da seleção chilena e retorna ao Flamengo no dia 17.