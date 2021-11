Anthony Landazuri - Reprodução Twitter

Publicado 11/11/2021 14:58

O Fortaleza acertou o seu primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-direito Anthony Landazuri, de 24 anos, do Independiente del Valle. Segundo apurou a reportagem, com fontes do time equatoriano, o jogador assinou o pré-contrato com o Leão e é aguardado em janeiro para iniciar os trabalhos na equipe brasileira.

Em contato com um dirigente do Del Valle, que pediu para não ser identificado, confessou que está ciente que Anthony Landazuri assinou pré-contrato com algum clube brasileiro.

"Eu sabia que ele estava se acertando com um time brasileiro, mas não sabia qual exatamente. Soube agora por você. Obrigado", resumiu esse dirigente do Del Valle.

No Fortaleza, pessoas da atual cúpula do Leão também confirmaram o acerto, mas não quiseram falar sobre o tempo de contrato que foi firmado. Segundo apuração da reportagem, o vínculo entre as partes será válido de janeiro de 2022 até dezembro de 2023 (duas temporadas).

Anthony Landazuri tem compromisso com o Del Valle até dezembro deste ano e, por isso, está apto a assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. O time equatoriano até tentou renovar com o lateral-direito, mas não houve acordo financeiro.

No Del Valle desde 2015, quando iniciou a carreira como jogador profissional, Anthony Landazuri tem 102 jogos pelo time equatoriano e sete gols marcados. Segundo relatos de jornalistas equatorianos, ele é um jogador que tem boa estrutura física e é polivalente, pois pode atuar em outras posições. O Fortaleza o contratou a pedido do atual treinador do elenco, Vojvoda.