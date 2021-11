Luan Sales em ação pelo Sub-20 do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Com o ano perto do fim e sem competição a ser disputada, o Flamengo concedeu férias aos atletas do elenco sub-20 e apenas alguns jogadores continuarão treinando no Ninho do Urubu à disposição de Renato Gaúcho, técnico do time profissional. Mas tem atleta que tem contrato de empréstimo com o clube até 31 de dezembro e o futuro indefinido no Rubro-Negro. É o caso do lateral-direito Luan Sales, de 20 anos.

Luan está emprestado ao Flamengo pelo Atlético-GO e ainda não sabe se continuará no Ninho do Urubu. No contrato realizado entre os dois clubes, o Rubro-Negro carioca, caso queira ficar de forma definitiva com o lateral-direito, precisa desembolsar 2.250 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.

Vale ressaltar que quando o Flamengo contratou Luan Sales, em novembro de 2020, comprou 10% dos direitos econômicos por 250 mil reais. Ou seja, caso exerça a opção de compra, o Rubro-Negro pode contratar um atleta jovem e valorizado no mercado por "apenas" 2,5 milhões de reais e ser dono de 60% do jogador. O restante (40%) ficaria com o Atlético-GO.

Segundo apurou a reportagem, membros da diretoria do Flamengo responsáveis pela categoria de base do clube conversaram com os representantes de Luan Sales e pediram um tempo para definir se a opção de compra será exercida ou não.

Os agentes têm pressa para definir a situação para evitar que Luan Sales fique muito tempo parado, pois já entrou de férias e, como não tem mais idade para atuar pela base, terá que ser promovido ao profissional voltaria a jogar apenas no fim de janeiro, quando o Atlético-GO voltaria a atuar.

Ou seja, nos próximos dias o Flamengo irá responder ao estafe de Luan Sales se o jogador será comprado ou não junto ao Atlético-GO. Uma alternativa sugerida pelos representantes do lateral ao clube carioca era que a opção de compra fosse realizada e, caso o atleta não tivesse vaga no time profissional, poderia ser emprestado ao próprio time goiano, que gostaria de tê-lo de volta.

Luan Sales terminou a temporada 2021 como titular no time Sub-20 e fez 23 jogos ao longo do ano. Internamente no Flamengo, o lateral-direito foi elogiado pelo comportamento não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas, pois demonstrou seriedade nos treinamentos, foco e muito respeito à instituição.