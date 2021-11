Diego Alves - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 12/11/2021 20:28

O técnico Renato Gaúcho não deve contar com o retorno de Diego Alves na partida do Flamengo contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Brasileirão. O goleiro não foi a campo no treino desta sexta-feira e dificilmente será relacionado para encarar o Tricolor.

O camisa 1 do Flamengo, segundo comunicado da assessoria de imprensa no último domingo, demonstrou desgaste físico acentuado, foi ausência contra Chapecoense e Bahia, e foi substituído por Gabriel Batista e Hugo Souza, respectivamente.

Diego Alves está realizando um trabalho de fortalecimento muscular, o que foi planejado pela equipe do Departamento Médico do Flamengo para estar 100% fisicamente no dia 27 de novembro, na decisão da Libertadores diante do Palmeiras.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, Renato Gaúcho deixou claro que esse revezamento irá acontecer até a final do torneio sul-americano. Tanto é que diante do Tricolor baiano, além de Diego Alves, Arão e Rodrigo Caio nem sequer ficaram no banco de reservas.