Renato GauchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/11/2021 16:34

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última atividade antes do duelo, comandada neste sábado no Ninho do Urubu, Renato Gaúcho focou em bola parada e treinou bola aérea defensiva.

Na atividade, Renato Gaúcho esboçou a provável equipe: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Diego Alves, fora nos dois últimos jogos por desgaste físico acentuado, segundo o clube, segue como ausente e vai para o terceiro jogo seguido como desfalque. Filipe Luís, reintegrado ao elenco após se recuperar de lesão muscular, deve retornar ao time titular.

A confirmação do time titular sairá na preleção, marcada para 13h15, no hotel em que a delegação do Flamengo estará hospedada.