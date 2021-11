Michael - Marcelo Cortes/Flamengo

O sucesso de Michael na temporada 2021 pelo Flamengo, com direito à artilharia do Brasileirão, com 13 gols até o momento, não é por acaso. O atacante iniciou o ano disposto a provar aos torcedores que os R$ 38 milhões investidos pela diretoria para tirá-lo do Goiás tinham valido a pena.

Tudo começou ainda no fim de 2020, quando Juan, atual Gerente Técnico do Flamengo, disse para Michael o quanto seria importante ele se apresentar antes dos demais para mostrar seu valor e, de fato, garantir um lugar de prestígio no elenco. As palavras do dirigente apenas endossaram a ideia do atleta, que já havia planejado exatamente isso. Não só se reapresentou antes, como se dedicou para fazer de 2021 o seu melhor ano.

Nos corredores do CT Ninho do Urubu, Michael dizia que, depois de tudo que passou na vida, não poderia deixar passar as oportunidades que aparecessem. E o início da temporada 2021 era uma dessas chances que não costumam aparecer duas vezes. Na comissão técnica que iniciou o ano, a impressão era de que Michael estava treinando com mais vontade e feliz, após um 2020 abaixo, se tornando motivo de chacota em determinados momentos.

Mauricinho, auxiliar permanente do Flamengo e quem comandou a equipe no início do Carioca 2021, destacava que Michael nunca se escondia nos treinos e jogos. Mesmo rodeado de meninos, sendo a estrela daquele elenco que iniciava a temporada, corria atrás e na frente. O técnico dizia ao atacante que ele seria recompensando, que bastava ter paciência que uma hora as coisas iriam acontecer. Chamou muito a atenção a intensidade que colocava no jogo. É o jogador com a maior média de alta intensidade do grupo, inclusive o recorde da temporada é dele.

Na época de Rogério Ceni, quando jogava menos, pedia, ao final do treino, para fazer complementos da parte técnica, como dribles e finalização. Ele mantém o hábito até hoje. Além disso, o camisa 19 raramente perde sessões de treino por motivo de lesão.

A alegria de Michael, que coleciona histórias de superação fora das quatro linhas, contagia comissão e atletas. Diariamente, antes do treino, tem o hábito de ir ao setor da rouparia, que chama de "escritório", onde tem uma cadeira reservada. No local, coloca música sertaneja, canta e toma um café, o que já se tornou tradição no Ninho do Urubu.Com tanto empenho, foco e determinação, Michael já conseguiu, mesmo não sendo titular em grande parte do ano, os melhores números em uma única temporada: 57 jogos até o momento (Flamengo teve 67 até agora), 18 gols e dez assistências. Só a critério de comparação, em 2019, quando foi eleito revelação do Brasileirão, ele disputou 54 duelos, fez 16 tentos e deu cinco passes para gol.

Curiosidades sobre Michael:

Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2021, com 13 gols marcados;

Balançou as redes adversárias nas últimas quatro partidas;

O atacante marcou sete dos últimos 14 gols do Flamengo na temporada.