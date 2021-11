Fluminense venceu o Palmeiras de virada - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/11/2021 20:36 | Atualizado 14/11/2021 20:36

O Fluminense bateu o Palmeiras neste domingo, no Maracanã, de virada, por 2 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que pouca gente sabe é que o herói tricolor no triunfo sobre o Verdão, Yago Felipe, já foi dispensado pelo Flamengo, rival do time das Laranjeiras.

O volante saiu de Limoeira do Norte, no Ceará, com 11 anos, para treinar no Flamengo. Quando estava no Sub-15, foi dispensado pelo Fla. Passou pela base do Botafogo, depois base do Rubro-Negro carioca novamente, base do Espanyol, da Espanha, e Figueirense, clube que o promoveu ao profissional.

Em 2017, quando estava no Vitória, o Flamengo, através de Rodrigo Caetano, então diretor do clube, tentou a contratação do volante, mas as negociações não avançaram. Em 2019, ele foi emprestado ao Goiás e, no ano seguinte, chegou ao Fluminense, clube que tem contrato até dezembro de 2022. Hoje, com 26 anos, é um dos principais jogadores do elenco tricolor.