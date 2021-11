Victor Hugo em ação pelo Sub-17 do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Victor Hugo em ação pelo Sub-17 do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/11/2021 21:46

O time sub-17 do Flamengo entra em campo nesta segunda-feira, às 17h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para pegar o São Paulo pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil da categoria. Um dos destaques e principais armas do Rubro-Negro é o meia Victor Hugo, que tem um incentivo extra para buscar o troféu.

Com 17 anos e tratado como joia, Victor Hugo está perto de assinar a sua renovação de contrato com o Flamengo, com valorização salarial e valor de multa rescisória que faz jus ao título de promessa: 100 milhões de euros, 625 milhões de reais pela cotação atual. A expectativa é que o novo compromisso, que terá termo de compromisso válido até maio de 2027, seja assinado até o fim desta semana.

Entre os empresários de Victor Hugo, que são da empresa TFM Agency, e o Flamengo está tudo acertado de maneira verbal. No lado rubro-negro, as conversas foram comandadas por Luiz Carlos, atual Gerente de Futebol da categoria de base do clube. A cúpula rubro-negra vai aguardar a decisão da Copa do Brasil para sacramentar a renovação de maneira oficial, com a assinatura do atleta e a divulgação nas redes sociais.

O vínculo atual de Victor Hugo com o Flamengo ainda está longe de vencer (dezembro de 2015), mas, seguindo o planejamento de valorizar joias da geração sub-17, os dirigentes se anteciparam a possíveis assédios de europeus e fechou mais uma renovação.

Antes de Victor Hugo, o Flamengo já havia renovado com Matheus França e Matheus Gonçalves, atletas que também estão se destacando na categoria de base. O próximo da fila é o atacante Petterson, que também tem conversas em andamento para estender o vínculo.

Victor Hugo é o artilheiro do time sub-17 atualmente, com 26 gols em 29 jogos e 12 assistências, além de colecionar títulos e marcas pessoais desde a sua chegada ao Flamengo, em 2017, quando estava no Sub-13.