Coluna do Venê

Sem férias, resenha no 'escritório' e confiança do treinador: Michael colhe o que planta no Flamengo

Carismático atacante iniciou temporada antes dos demais, jogou Estadual com a garotada do sub-20 e atualmente é peça indispensável no esquema de Renato Gaúcho

Publicado há 16 horas