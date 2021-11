Victor Hugo em ação pelo Sub-17 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/11/2021 20:59 | Atualizado 18/11/2021 21:02

O Flamengo acertou a renovação de contrato com mais uma joia da categoria de base. Trata-se de Victor Hugo, meia destaque da equipe campeão da Copa do Brasil Sub-17 e do Brasileirão Sub-17 neste ano. A reportagem já havia adiantado que o acordo entre as partes estava apalavrado, mas restava a assinatura do novo vínculo, que será nesta sexta-feira, à tarde.

Com 17 anos e tratado como joia, Victor Hugo terá valorização salarial e multa rescisória que faz jus ao status de craque: 100 milhões de euros, 630 milhões de reais pela cotação atual.

Entre os empresários de Victor Hugo, que são da empresa TFM Agency, e o Flamengo está tudo acertado de maneira verbal há alguns. No lado rubro-negro, as conversas foram comandadas por Luiz Carlos, atual Gerente de Futebol da categoria de base do clube.

O antigo vínculo de Victor Hugo com o Flamengo ainda estava longe de vencer (dezembro de 2025), mas, seguindo o planejamento de valorizar joias da geração sub-17, os dirigentes se anteciparam a possíveis assédios de europeus e fechou mais uma renovação.

Antes de Victor Hugo, o Flamengo já havia renovado com Matheus França e Matheus Gonçalves, atletas que também estão se destacando na categoria de base. O próximo da fila é o atacante Petterson, que também tem conversas em andamento para estender o vínculo.

Victor Hugo é o artilheiro do time sub-17 atualmente, com 26 gols em 29 jogos e 12 assistências, além de colecionar títulos e marcas pessoais desde a sua chegada ao Flamengo, em 2017, quando estava no Sub-13.