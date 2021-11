Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/11/2021 16:26

Renato Gaúcho já avisou que o planejamento para a final da Libertadores, no dia 27, será colocado em prática. Dentro do que foi elabora está "poupar jogadores" de alguns duelos antes da decisão contra o Palmeiras. Nesta quarta-feira, quando o Flamengo encara o Corinthians, pelo Brasileirão, no Maracanã, às 21h30, Gabigol será um desses atletas.

A comissão técnica e o Departamento Médico do Flamengo, em trabalho conjunto, traçaram uma meta para deixar os atletas 100% (ou perto disso) no duelo com o Palmeiras. GGabigol, seguindo o que foi elaborado, está fora do jogo contra o Corinthians e, inclusive, foi ao Ninho do Urubu realizar treinamentos.

Outro que deve ficar fora do jogo contra o time paulista é Willian Arão. O volante não treinou com os demais jogadores nas atividades de segunda e terça e provavelmente será poupado.

Segundo apurou a reportagem, Vitor Gabriel, Kenedy e Vitinho foi a trinca utilizada por Renato Gaúcho no treino de terça-feira, o último antes do confronto com o Corinthians.