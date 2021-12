Mauricio Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h30, em Goiânia, pela última rodada do Brasileirão e o último duelo da temporada. Com 16 jogadores crias da base dentre os 20 relacionados, o técnico Maurício Souza esboçou o time titular no treino desta quarta-feira com três zagueiros.

Segundo apurou a reportagem, na atividade comandada por Mauricío Souza, no Ninho do Urubu, o time titular do Flamengo foi formado da seguinte forma: Hugo Souza; Noga, Bruno Viana e Léo Pereira; Wesley, Renê, João Gomes, Piris da Motta e Lázaro; André e Vitor Gabriel.

Com 71 pontos em 37 jogos disputados, o Flamengo já garantiu a segunda colocação no Brasileirão 2021. Mas, mesmo assim, pode disputar a Supercopa do Brasil em 2022. Para isso, o campeão do torneio, Atlético-MG, precisa vencer também a Copa do Brasil. Com isso, o Rubro-Negro e o time mineiro disputarão a Supercopa no ano que vem.