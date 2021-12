Zico - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 08/12/2021 18:46 | Atualizado 08/12/2021 18:47

O tradicional Jogo das Estrelas, promovido todo fim de ano por Zico, maior ídolo da história do Flamengo, não acontecerá no Maracanã em 2021, e o assunto rendeu mal-estar entre o ex-craque, a atual diretoria do clube e a empresa responsável pelo gramado do estádio, a Greenleaf.

Segundo o Galinho, a decisão do Flamengo, da gestão do Maracanã e da Greenleaf de fazer obras para trocar o gramado do estádio no período em que acontece o Jogo das Estrelas, entre Natal e Ano Novo, pegou a organização do evento festivo de surpresa.

Em contato com o Jornal O Dia, Zico deu a sua versão dos fatos, reclamou do 'jogo de empurra' entre as partes para resolver a situação, disse que recebeu convites para realizar o Jogo das Estrelas em outro Estado, revelou que esse ano a festa será no CFZ e considerou falta de respeito da diretoria do Flamengo e do Maracanã.

"Quem comunicou a gente foi o próprio Maracanã, Severiano. Assim como ele respondeu ao e-mail em março que estava tudo acertado para ter o Jogo das Estrelas no dia 28, entre Natal e Ano Novo, ele chegou no fim de outubro e avisou que não podia mais por conta dessa reforma que o Maracanã iria ter. Conversei com Landim (presidente do Flamengo), por cerca de 30 minutos, ele me explicou a situação toda e pediu para falar com a empresa (a Greenleaf, responsável pela manutenção do gramado). Conversei com eles e disseram que não tinham como e que dependia do Flamengo. Decidi não falar com mais ninguém e ficar nesse jogo de empurra para lá e para cá. Falei com Bap (VP de Relações Externas do Flamengo) e ele disse que ia tentar para o dia 18 e eu disse que não dava porque esse jogo sempre foi entre Natal e Ano novo, pois as pessoas viajam e já se planejam."

Com o caso se tornando público, Zico revelou que alguns Estados entraram em contato para poder oferecer local para a realização do Jogo das Estrelas, mas o Galinho já decidiu que o evento acontecerá no CFZ (Centro de Futebol Zico).



"Agora a gente vai fazer no CFZ. Paciência... Que eles sejam felizes com o Maracanã deles. A gente começou no CFZ e a gente termina aqui. Não tem problema. Muitos Estados se oferecendo, mas a gente não quer. O caso foi assim, sem tirar nem por. Espero que não seja mais um 'me engana que eu gosto' esse novo campo. Fizeram isso em 2014 e seis anos depois vão fazer de novo. Mas tomara que coloquem um gramado lá que ninguém mais reclame. A gente (Jogo das Estrelas) sempre jogou no Maracanã com um gramado sem grandes condições. A gente nunca reclamou disso. Nunca foi problema."

Reportagem: Você então considera falta de respeito?

"Total", respondeu Zico.