Barreto - Vitor Silva/Botafogo

BarretoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2021 21:44

A permanência de Barreto no Botafogo para a temporada 2022 está longe de ser sacramentada, mas o Alvinegro, por entender que o jogador é peça importante para o elenco, não desistiu e traça estratégia para convencer o Criciúma, dono dos direitos econômicos do volante, a ceder novamente.

No contrato de empréstimo até 31 de dezembro deste ano, Botafogo e Criciúma fecharam uma opção de compra de 70% dos direitos de Barreto por R$ 1,5 milhão. Porém, neste momento, a diretoria alvinegra entende que não é possível fazer tal investimento para ter o volante de forma definitiva.

Então, duas possibilidades estão sendo estudadas entre os membros da cúpula do Botafogo para poder apresentar ao Criciúma: um novo empréstimo, com a chance de ter compensação financeira, ou compra de um percentual menor na proporção que tinham acertado no empréstimo deste ano (R$ 1,5 milhão por 70%) e tê-lo de forma definitiva.

O assunto está sendo debatido e os números sendo colocados na ponta do lápis para que a nova proposta oficial seja apresentada ao Criciúma, que sabe que o jogador se valorizou em 2021.

Em contato com um membro da diretoria do Criciúma, a resposta foi que o Botafogo "ficou de enviar uma proposta ainda nesta semana", mas a pessoa, que pediu para não ser identificada na matéria, não quis dar mais detalhes das conversas, que estão sendo intermediadas pelos representantes do atleta.

Barreto tem 25 anos e, pelo Botafogo, disputou 31 partidas e deu uma assistência. Antes de chegar ao Alvinegro, ele passou por Criciúma (clube que tem vínculo até dezembro de 2022), Chapecoense, Red Bull Brasil, Bragantino e Ponte Preta.