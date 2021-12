Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

RodineiAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/12/2021 19:53 | Atualizado 07/12/2021 19:54

A negociação entre o Flamengo e o Charlotte FC, dos Estados Unidos, por Rodinei ainda está em andamento, mas as partes estão longe de chegarem a um denominador comum. Nas últimas horas, a diretoria rubro-negra enviou uma contraproposta ao time da MLS para poder vender o lateral-direito. Segundo apurou a reportagem, a pedida foi de US$ 1 milhão (cerca de 5,5 milhões de reais, pela cotação atual).

Em contato com um dos representantes do Charlotte FC, o Jornal O Dia apurou que a pedida do Flamengo foi considerada alta entre membros da cúpula da equipe norte-americana, mas ainda não foi descartada. Outros fatores, além do valor solicitado pelo Flamengo, estão sendo levados em consideração: Rodinei pode assinar pré-contrato a partir de julho, pois tem vínculo com o Rubro-Negro apenas até dezembro de 2022, e ainda possui idade avançada (completa 30 anos em janeiro).

O que pesa a favor de o Charlotte ainda considerar topar pagar o que o Flamengo pede é o desejo do atual treinador da equipe Miguel Angel Ramirez, em ter Rodinei no elenco. Os dois trabalharam juntos nos tempos de Internacional, e o comandante gosta bastante do futebol do lateral-direito.

O desfecho dessa negociação, seja positiva ou negativa, deve sair ainda nesta semana, pois o Charlotte tem pressa para reforçar a posição de Rodinei, a lateral direita.

Em 2021, Rodinei disputou 23 partidas pelo Flamengo, marcou um gol e deu quatro assistências. Pelo Internacional, clube que esteve emprestado, foram 13 duelos, duas bolas na rede e sete assistências.