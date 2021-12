Lincoln faz seu primeiro treino no Vissel Kobe - Divulgação

Publicado 09/12/2021 13:37

Rio - Revelado na base do Flamengo, Lincoln irá render dinheiro para o Flamengo no fim da temporada, por conta da sua transferência para o Vissel Kobe, do Japão. Em dezembro, o Flamengo receberá US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela transferência do atleta.

Os valores são relativos a segunda e última parcela da sua transferência: US$ 1.75 milhão no dia 25/12 (R$ 9,5 milhões), além de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhões) pela classificação do Vissel Kobe ao play off da Liga dos Campeões da Ásia.

Em sua primeira temporada pelo clube japonês, Lincoln, de 20 anos, fez até o momento 18 partidas e marcou um vez com a camisa do Vissel Kobe. O atacante foi revelado na base do Flamengo e fez parte do elenco multicampeão em 2019 e campeão brasileiro em 2020.