GersonAlexandre Vida/Flamengo

Publicado 09/12/2021 13:22 | Atualizado 09/12/2021 13:25

Rio - O Flamengo está perto de receber € 500 mil (R$ 3,1 milhões) de bônus na venda de Gerson ao Olympique. Uma das cláusulas de bonificação no contrato entre as equipes é: após 6 meses com presença de público nos estádios depois do início da pandemia, o Fla recebe este montante.

Sem metas, o Flamengo recebeu € 20,5 milhões por Gerson. Olympique já pagou € 4,5 milhões e pagará € 7 milhões até 2023. Entre 2024 e 2025, o Flamengo ainda recebe € 9 milhões. Existe a possibilidade em contrato de adiantar os € 9 milhões para 2023.

Gerson chegou ao Flamengo no meio de 2019 após passagens por Fluminense, clube em que começou, Roma e Fiorentina. Pelo Rubro-Negro, disputou 105 jogos, fez sete gols e faturou títulos importantes, como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil.