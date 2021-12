Mauricio Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/12/2021 20:15

O Flamengo está definido para pegar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h30, pela última rodada do Brasileirão. Com 16 jogadores crias da base relacionados, o time titular estará repleto de jovens e com esquema tático diferente: com três zagueiros.

Segundo apurou a reportagem, Mauricio Souza na preleção passou a equipe que vai a campo: Hugo Souza; Noga, Bruno Viana e Léo Pereira; Wesley, Renê, João Gomes, Piris da Motta e Lázaro; André e Vitor Gabriel. Renê, o mais experiente entre os 11, será o capitão.