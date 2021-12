Kayque em ação pelo Sub-20 do Flamengo - Reprodução Instagram Kayque / Thiago Mendes

Kayque em ação pelo Sub-20 do FlamengoReprodução Instagram Kayque / Thiago Mendes

Publicado 10/12/2021 14:57 | Atualizado 10/12/2021 15:03

O Flamengo trabalha nos bastidores e negocia a renovação de vínculos de jogadores que se destacaram em 2021 pela categoria de base. O zagueiro Kayque, de apenas 18 anos, é um deles. Apesar da pouca idade, o jovem fez parte do Sub-20 na reta final da temporada ao substituir Gabriel Noga, titular do time, mas que sofreu uma grave lesão muscular em setembro.

O atual contrato de Kayque com o Flamengo é longo e termina apenas em janeiro de 2023, mas por conta das boas exibições em 2021, a diretoria e os empresários do zagueiro, da empresa Ogol Sports, abriram conversas para estender o vínculo, ter valorização salarial e espantar o assédio do exterior, que já começou.

Recentemente, dois clubes dos Emirados Árabes entraram em contato com os agentes de Kayque para estudar a possibilidade de o jogador se transferir para o Mundo Árabe: Al Sharjah e Shabab Al-Ahli. Como ainda tem 18 anos (nascido em 2003), o projeto dois dois times é ter o jovem no elenco inicialmente como residente e, com isso, não ocuparia lugar de estrangeiro no elenco. Posteriormente, ele poderia se naturalizar e atuar pela Seleção local.

A relação dos empresários de Kayque com o Shabab Al-Ahli é bem próxima, pois são os mesmos representantes do meia-atacante Yuri César, vendido pelo Flamengo ao clube dos Emirados. Segundo apurou a reportagem, Ciro Almeida é quem tem boa ligação com os "sheiks" da equipe.

Então, ciente do interesse em Kayque, que é visto no Ninho do Urubu como um atleta com "grande potencial", segundo um diretor, o Flamengo se antecipou ao problema e já demonstrou o interesse em estender o contrato. O jogador também tem a intenção de ficar mais tempo no Rubro-Negro e dá prioridade à renovação do vínculo.

A ideia da diretoria é utilizar Kayque na Copa São Paulo de Futebol Júnior e lapidar ainda mais a joia rubro-negra para render bons frutos técnicos ao Flamengo no futuro.