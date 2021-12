Doménec, nos tempos de Flamengo, cumprimentando Renato Gaúcho, que acabou de deixar o Rubro-Negro - Cléber Mendes

Publicado 13/12/2021 17:58 | Atualizado 13/12/2021 17:58

O Flamengo está no mercado em busca de um novo comandante para a equipe, após a saída de Renato Gaúcho, mas o que poucos sabem é que o clube ainda tem contrato vigente com Doménec Torrent, treinador demitido em novembro de 2020, na CBF.

O vínculo do treinador espanhol com o Flamengo ainda está ativo na entidade máxima do futebol brasileiro porque a rescisão só será assinada após o fim do pagamento da multa pela quebra de contrato por parte do clube. Na ocasião, a diretoria tentou diminuir o valor, mas o técnico não aceitou e exigiu o montante completo, que foi de 1,6 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais.

Mas, nas conversas, Dome topou receber o valor em parcelas até janeiro de 2022, quando acabaria o seu vínculo com o Flamengo. Ou seja, no próximo mês o clube quitará, e a rescisão será assinada.

Após a saída de Doménec, Rogério Ceni e Renato Gaúcho passaram pelo Flamengo, mas não foram bem e acabaram deixando o cargo. Agora, a diretoria busca um alvo novamente estrangeiro, mas com comissão completa, diferentemente do que aconteceu com Dome, que chegou ao Rubro-Negro apenas com dois auxiliares e um preparador físico.