Publicado 10/12/2021 18:12

Após se acertar com Felipe Melo, ex-Palmeiras, o Fluminense encaminhou a contratação do lateral esquerdo Mario Pineida, do Barcelona de Guayaquil, do Equador, por empréstimo de um ano, com opção de compra, como noticiou primeiramente a imprensa equatoriana. O jogador, que chegará nos próximos dias ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos, deu a sua primeira entrevista como atleta do Tricolor ao Jornal O Dia.

Em um rápido contato por telefone com a reportagem, Pineida falou sobre a transferência para o Fluminense, se diz animado para representar o time carioca, garantiu que não vê a hora de atuar no Maracanã lotado de torcedores, se classificou como sortudo pelo fato de o Tricolor ter o procurado, falou sobre as suas principais características e avisou: "Vou jogar cada partida como se fosse a última da minha carreira".

VEJA ABAIXO AS PRIMEIRAS PALAVRAS DE PINEIDA COMO JOGADOR DO FLU:

Gostaria que você falasse sobre a sensação de vestir a camisa do Fluminense em 2022. Ansioso para ver o Maracanã cheio?

"A verdade é que estou muito feliz por poder ir para uma grande Instituição e uma grande equipe do Brasil. Estou muito animado para vestir as cores dessa linda camisa. Não vejo a hora de jogar no místico Maracanã cheio de torcedores (do Fluminense). Eu sou uma pessoa sortuda por ir para o Fluminense e eles terem me procurado."

Você conversou com Cazares ou outro jogador para conhecer mais sobre o Fluminense?



"Eu conheço as instalações porque já estive com a seleção nacional e com o Barcelona (do Equador). Um clube com ótima estrutura e muito bom. Digo que ainda não conversei com Juanito Cazares, que jogamos juntos na seleção sub-20, mas vou ter o prazer de conversar em breve."

Para os torcedores que não te conhecem, quais são as suas características e qualidades em campo?



"Sou um jogador forte e vou bastante ao ataque. Marco muito bem e gosto de associar muito no jogo."

Quer deixar um último recado aos torcedores do Fluminense?



"Vou dar a vida e jogar as partidas como se fosse a última da minha carreira. Queria deixar esse recado. Em breve estou chegando."

Com 29 anos, Pineida está no Barcelona-EQU desde 2016, quando deixou o Independiente del Valle, clube que o revelou. Em 2021, o lateral-esquerdo disputou 33 jogos, deu duas assistências e marcou um gol.