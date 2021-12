Bryan Garcia - Divulgação/Independiente Del Valle

Publicado 13/12/2021 14:37

A temporada 2021 para o Athletico ainda não acabou, mas o próximo ano já está sendo planejado pela diretoria do Furacão. Segundo apurou a reportagem com fontes do Equador, o time brasileiro apresentou uma oferta nesta segunda-feira ao Independiente del Valle para contratar Bryan Garcia, volante de 20 anos.

Cria das categorias de base do Del Valle e tratado como promessa no Equador, Bryan Garcia estava no radar do Athletico desde o meio da temporada, mas as conversas evoluíra em dezembro, e o Furacão decidiu dar o "golpe" final para ter o jovem volante.

O Del Valle irá analisar a oferta do Athletico antes de decidir qual decisão tomar. O Furacao espera o "ok" do time equatoriano para poder avançar nas tratativas com Bryan García, que ainda não recebeu a oferta oficial do time brasileiro. O jogador, entretanto, vê com bons olhos uma ida para a equipe brasileira.

Bryan García chegou ao time profissional do Del Valle em 2020, quando disputou 18 partidas e deu uma assistência. Em 2021, o volante entrou 38 vezes em campo, fez três gols e deu uma assistência. Inclusive, no último domingo, foi peça fundamental no título do Del Valle no campeonato nacional.