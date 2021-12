Lázaro e Thiago Fernandes comemoram na Gávea - Marcelo Cortes/CRF

15/12/2021

O calendário do futebol brasileiro está de férias, mas os clubes e os representantes de jogadores estão trabalhando a todo vapor neste período em que as equipes correm para fazer reformulações e contratações. Segundo apurou a reportagem, o atacante Thiaguinho, do Flamengo, foi oferecido ao Juventude pelos próprios agentes do jovem, mas o perfil, em um primeiro momento, não agradou.

Em contato com a diretoria do Juventude, a informação foi confirmada, mas sem grandes detalhes do motivo de o nome de Thiaguinho não ter sido aprovado para uma eventual contratação.

Thiaguinho chegou ao Flamengo com status de promessa e custando quase 7 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, após uma longa negociação com o Náutico. Mas o atacante não se firmou, chegou a ser emprestado para o próprio Timbu, retornou e não fez grandes exibições.

Em 2021, foram sete jogos pelo profissional do Flamengo e nenhum gol. Pelo Sub-20 foram 35 duelos, dez gols e três assistências. O vínculo dele com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2025.