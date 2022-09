Tite, técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/09/2022 14:41

Durante a entrevista coletiva após a convocação da Seleção Brasileira , nesta sexta-feira, o técnico Tite revelou que teve uma conversa comovente com Guilherme Arana. O lateral-esquerdo, vale lembrar, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não irá se recuperar a tempo de ir à Copa do Mundo do Qatar. O treinador disse que o jogador chegou a chorar durante o papo e contou a mensagem que passou ao camisa 13 do Atlético-MG.

"É muito duro para mim falar com Arana, comovente, de repente ele começou a chorar e eu não sabia que fazer do outro lado. Aí ele disse para mim: 'tu me ensinou a ser corajoso, professor'. Quando a gente falou com o Arana, a gente passou toda a energia, que ele sinta o momento, não vai tirar a dor, que ele entenda, que ele possa sair dessa situação espiritualmente mais forte, e que ele siga a careira bonita que ele tem. Foi essa a mensagem que a gente já traduziu ontem a tarde", contou Tite.

Arana se machucou no jogo do Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, já nos acréscimos do segundo tempo. A lesão, inclusive, é multiligamentar, o que compromete os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. Assim, ele precisará passar por cirurgia.

Cabe destacar que o lateral do Galo vinha sendo convocado para a Seleção Brasileira. Portanto, havia expectativa de que ele pudesse fazer a lista final dos 26 convocados para a Copa do Mundo deste ano.

Em tempo: sem Guilherme Arana, o Brasil encara Gana, no próximo dia 23, em Le Havre, no estádio Oceane, e no dia 27 enfrenta a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris.