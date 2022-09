Pedro, atacante do Flamengo, quando defendeu a seleção brasileira - Ricardo Nogueira/CBF

Pedro, atacante do Flamengo, quando defendeu a seleção brasileiraRicardo Nogueira/CBF

Publicado 09/09/2022 11:16 | Atualizado 09/09/2022 11:23

Rio - O técnico Tite divulgou, na manhã desta sexta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia. A lista, a última antes da Copa do Mundo, conta com o atacante Pedro e o meia Everton Ribeiro, que vivem grande momento com a camisa do Flamengo.

Além da dupla rubro-negra, as principais novidades na lista são os zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma. Os atletas foram chamados por Tite pela primeira vez para defender a camisa da Seleção.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Goleiros:

Alisson

Ederson

Weverton

Laterais:

Danilo

Alex Sandro

Alex Telles

Zagueiros:

Bremer

Militão

Marquinhos

Ibañez

Thiago Silva

Meias:

Bruno Guimarães

Casemiro

Everton Ribeiro

Fabinho

Fred

Paquetá

Atacantes:

Antony

Firmino

Matheus Cunha

Neymar

Pedro

Raphinha

Richarlison

Rodrygo

Vinicius Júnior

A seleção brasileira encara Gana, no próximo dia 23, em Le Havre, no estádio Oceane, e no dia 27 enfrenta a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris. A convocação para a Copa do Mundo está prevista para o dia 7 de novembro.