Guilherme Arana era um dos cotados para disputar a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/09/2022 21:48

O atacante Carlos Eduardo, que lesionou Guilherme Arana na última quarta-feira, em uma disputa de bola no jogo entre Atlético-MG e Red Bull Bragantino, gravou um vídeo em que pede desculpas ao lateral. Vale lembrar que o problema foi grave, e o jogador do Galo precisará passar por cirurgia. Assim, já não tem mais chances de ser convocado para a Copa do Mundo do Qatar.

No vídeo, é possível ver que Carlos Eduardo está emocionado, com os olhos marejados. Além disso, em determinados momentos, é possível ver que sua voz embarga. O jogador do Massa Bruta reiterou o pedido de desculpas não só ao jogador, mas também à família, fãs e amigos de Arana por ter tirado o sonho do lateral de ir ao Mundial.

"Passando aqui para pedir desculpa novamente ao Guilherme Arana pelo que aconteceu. Em um momento de vontade ali, para ajudar minha equipe, acabei sendo imprudente na minha entrada que culminou na lesão dele, que tirou o sonho dele, um sonho da família dele, de amigos dele, de fãs dele. Sei que todos estavam torcendo por ele, eu estava torcendo. Em nenhum momento quis prejudicar isso, em nenhum momento quis tirar esse sonho dele. Infelizmente foi um acidente de trabalho, peço desculpas a ele de coração", disse Carlos Eduardo.

"Mandei uma mensagem logo quando acabou o jogo, 11 horas da noite, pedindo desculpa para ele, que não fosse nada grave. Liguei para o Keno, falei com ele para ir me informando sobre o que estava acontecendo, mas infelizmente aconteceu, não foi o que eu queria. Em nenhum momento foi o que eu queria, estragar o sonho do atleta, tirar o sonho de todos que estavam torcendo por ele. Espero que ele fique bem, que ele tenha uma boa recuperação, que ele fique em paz, que ele possa me perdoar. Que Deus abençoe muito a vida dele e de todos que estão me mandando mensagem. Desculpa, meu amigo, desculpa mesmo", completou.



Em vídeo divulgado na Galo TV, o médico do clube mineiro, Rodrigo Lasmar, explicou que o lateral-esquerdo teve uma lesão no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, rompeu a raiz do menisco interno - o menisco medial - e ainda teve uma lesão na cartilagem ( clique aqui e saiba mais detalhes ).