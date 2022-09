Arana durante o jogo do Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino - PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

Publicado 09/09/2022 15:25

Nesta sexta-feira, o médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, detalhou a lesão no joelho esquerdo de Guilherme Arana. O lateral, vale lembrar, sofreu uma entrada dura no jogo do Galo contra o Red Bull Bragantino, já nos acréscimos do segundo tempo. Dessa forma, inclusive, ele não irá se recuperar a tempo de ir à Copa do Mundo do Qatar.

"O Arana sofreu uma entorse dura no nosso jogo contra o Bragantino. Ele teve um lesão grave no seu joelho esquerdo. Rompeu algumas estruturas muito importantes. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, rompeu a raiz do menisco interno - o menisco medial - e ainda teve uma lesão na cartilagem. Então, são lesões importantes. Agora é a gente tratar para que ele possa se recuperar o mais rápido possível", disse o Dr. Rodrigo Lasmar, à Galo TV.

Mas quais serão os próximos passos? Essa é uma lesão comum? Como será a recuperação? Já há um prazo de retorno de Arana aos gramados? O médico do Atlético-MG também esclareceu todas essas dúvidas. Confira abaixo:

PRÓXIMOS PASSOS

"Nessa fase inicial, é um processo para que a gente possa esfriar o joelho, ou seja, adquirir condições de movimentação, um menor inchaço no joelho, para que possamos pensar num procedimento cirúrgico. Essa cirurgia deve acontecer dentro de alguns dias ou em uma ou duas semanas. Depende muito da evolução que o atleta vai apresentar, porque os melhores resultados cirúrgicos acontecem quando nós fazemos o procedimento já com o joelho numa condição melhor do que se apresenta agora".

É UMA LESÃO POUCO COMUM?

"A lesão do ligamento cruzado posterior, principalmente quando se trata de uma associação com outras lesões, como uma lesão multiligamentar como essa, é muito mais rara do futebol do que, por exemplo, a lesão do cruzado anterior. Então, nós já tivemos vários casos de lesões de ligamento cruzado anterior - isso é uma lesão relativamente comum num atleta de futebol, porém, quando acomete o cruzado posterior é uma lesão não tão frequente. Então, é uma lesão mais atípica. Existem, claro, situações onde elas acontecem, mas não é o dia a dia do futebol".

PÓS-CIRURGIA E RECUPERAÇÃO

"Por se tratar de uma lesão complexa e grave como essa, o prazo de recuperação do jogador é um prazo mais longo. Nós vamos ter que ter paciência e muita calma e acompanhá-lo frequentemente para que a gente tenha uma condição melhor de prever o tempo de recuperação. Seria muito precoce, hoje, falar alguma coisa em termos de tempo. O que eu posso dizer é que estamos trabalhando pesado, forte, e o atleta está também imbuído muito dessa responsabilidade, dessa ideia de se envolver no tratamento para que possa se recuperar o quanto antes".