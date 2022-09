Tite fez a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Tite fez a última convocação antes da lista final para a Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/09/2022 13:01

Pedro, que volta a ser chamado após quase dois anos (a última foi em novembro de 2020, quando entrou e jogou cerca de 15 minutos contra a Venezuela, pelas Eliminatórias). Muito elogiado pelo técnico nos últimos meses, o atacante dará uma nova característica ao ataque do Brasil.

Pela primeira vez, Tite convocou nove atacantes para fazer as últimas observações - nos amistosos contra Gana e Tunísia, dias 23 e 27 - antes de fechar a lista final da Seleção para a Copa do Mundo, em novembro. Entre eles está Pedro, que volta a ser chamado após quase dois anos.

"O Pedro já fez parte e já jogou. Inclusive estava convocado antes do Richarlison e não veio. Pedro especificamente é um "9" de área terminal. Jogador da última bola, da conclusão. É o Fred atual. Tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado que te permitam um gol de cabeça. O gol contra o Vélez mostra isso. Ele empresta esta qualidade", avaliou Tite, complementando:



"Vamos usar o Pedro do mesmo jeito que é utilizado no Flamengo. Temos que respeitar as características do atleta".



Assim como o companheiro, Everton Ribeiro volta a ganhar uma chance na Seleção e disputa uma vaga na Copa com Coutinho, que ficou fora desta vez. Assim como Pedro, o meia vive grande fase, e Tite elogiou muito o trabalho de Dorival Júnior, por recuperá-los.



" Há uma concorrência entre eles, jogadores criativos da posição. Everton é um jogador da criação, teve seus testes. E aproveito para elogiar o trabalho de Dorival Júnior. Conseguiu em pouco tempo ajustar a equipe (do Flamengo) de uma forma... Fazer complemento de setores e complemento de equipe, o que é muito difícil. Em cima da retomada de alto desempenho do Everton e do Flamengo de uma forma geral ele (Dorival) eleva o nível técnico dos atletas", afirmou.



Somente um lateral-direito

O técnico da Seleção também explicou que a convocação de mais zagueiros (Ibañez e Bremer foram as novidades) permitirá testá-los. Além disso, poderá observar Militão e mais alguém na lateral direita, que tem apenas Danilo na lista. Daniel Alves, atualmente no futebol mexicano, ficou fora por questões físicas, e a comissão quer testar alternativas, já quem tem poucas opções para o setor.



"Pela avaliação tática da equipe, é uma construção interna. O início do Militão é de lateral", disse Tite, que também explicou a convocação de Ibañez, ex-Fluminense e atualmente na Roma.



"Acompanhamos seus jogos. Busquei na Roma um contato com o Mourinho, que foi extremamente solícito. Colocando do grande momento dele também. Jogando com linha de três ou linha de quatro. Algumas até como lateral. Este melhor momento, este crescimento do atleta são fundamentais".