Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Marinho celebram classificação do Flamengo - AFP

Publicado 09/09/2022 19:33

A ESPN alcançou sua terceira maior audiência da temporada com a partida entre Flamengo x Velez Sarsfield, pela Libertadores, na última quarta-feira. O canal liderou a TV paga durante o feriado da Independência do Brasil durante todo dia ficando 68% à frente do segundo colocado.

Na faixa de horário de exibição do jogo válido pela semifinal da Libertadores, o canal superou em mais de 10 vezes (+1.400%) o 2º colocado no target Total Indivíduos. O resultado ficou atrás apenas do duelo do jogo de ida do rubro-negro e do clube argentino pela semifinal continental (31/08) e da partida entre Palmeiras x Atlético-MG nas quartas de final do torneio (10/08).

Além do sucesso com o jogo, o Linha de Passe atingiu sua segunda maior audiência do ano e liderou a Pay TV com uma audiência 142% maior que o próximo concorrente. Detentora dos direitos de transmissão do torneio em TV fechada, a ESPN também transmitirá a final, no dia 29 de outubro.

O Flamengo venceu o Vélez por 2 a 1 e se classificou para a decisão com o placar agregado de 6 a 1. Já o Athletico Paranaense garantiu vaga na final ao bater o Palmeiras por 3 a 2 no somatório das duas partidas. O confronto de Rubro-Negros será disputado em Guayaquil, no Equador.