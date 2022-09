Reinier marcou o seu primeiro gol com a camisa do Girona - Reprodução/Instagram Reinier.jesus

Publicado 09/09/2022 16:57

Rio - Cria da base do Flamengo, o meio-campista Reinier marcou o seu primeiro gol com a camisa do Girona, no duelo com o Real Valladolid, nesta sexta-feira (9). O brasileiro recebeu um belo passe de Aleix García, e, dentro da pequena área, finalizou no canto do goleiro adversário, abrindo o placar na partida. Veja:

Reinier acaba de abrir o placar pelo Girona contra o Real Valladolid pic.twitter.com/PHe57CDqWU — Vini Rubro-negro (@vinirubronegro_) September 9, 2022 Reinier está emprestado pelo Real Madrid ao Girona, e defenderá o clube espanhol até o final desta temporada europeia, em junho de 2023. Nos últimos dois anos, o meio-campista vestiu a camisa do Borussia Dortmund, mas acabou não se destacando muito, e foi perdendo espaço no clube alemão.

Na última temporada, Reinier entrou em campo em 20 oportunidades, não marcou gols e nem deu assistências. O meio-campista, de 20 anos, possui contrato com o Real Madrid até o final da temporada europeia de 2026.