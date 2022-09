CBF já determinou a data da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

CBF já determinou a data da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/09/2022 19:36

Rio - Falta muito pouco para a Copa do Mundo do Catar e a Seleção Brasileira já traça a programação na curta preparação antes do Mundial. A expectativa pela convocação final tem data para terminar: em 7 de novembro, uma segunda-feira, o técnico Tite anuncia os 26 jogadores que vão representar o Brasil na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



A Seleção se apresenta em Turim, na Itália, em 14 de novembro, a data oficial de liberação dos atletas. A comissão técnica viaja para a Europa dois dias antes. A delegação brasileira vai treinar no CT da Juventus antes do embarque para o Catar.

Vale lembrar que a lista dos 55 pré-convocados deverá ser entregue à Fifa até o dia 21 de outubro. Em entrevista coletiva após a convocação para os últimos amistosos nesta sexta-feira, Tite afirmou querer divulgar publicamente esses nomes para evitar vazamentos e especulações.

A CBF ainda não oficializou o local de treinos, mas o fará em breve. As negociações vinham acontecendo nos últimos meses. Além do CT da Juventus, a confederação se interessou pelas instalações do Real Madrid, mas as negociações não avançaram com os espanhóis para a viabilização nos moldes desejados pelos brasileiros.



Mas não foi somente a logística que chamou a atenção da CBF no centro de treinamento da Juve. O local foi inaugurado recentemente, em 2018, e conta com instalações modernas, de última geração. Os jogadores poderão se hospedar em um hotel que fica dentro do complexo de 58,9 mil metros quadrados, dos quais 37 mil são destinados aos campos (um com arquibancada para 600 pessoas).



A Seleção precisa estar no Catar com cinco dias de antecedência de sua estreia na Copa, que será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Isso faz parte do protocolo das delegações que disputam o torneio.



VEJA O CALENDÁRIO DA SELEÇÃO:



SETEMBRO



09/09 - Convocação para os últimos amistosos

23/09 - Brasil x Gana - 15h30

27/09 - Brasil x Tunísia - 15h30



NOVEMBRO



07/11 - Convocação para a Copa

14 a 19/11 - Treinos em Turim, CT da Juventus

19/11 - Viagem ao Catar



24/11 - Brasil x Sérvia - quinta-feira, 16h

28/11 - Brasil x Suíça - segunda-feira, 13h

02/12 - Camarões x Brasil - sexta-feira, 16h