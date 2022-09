Nico Ponce interpretará Paolo Guerrero na série "Contigo, Capitán" - Reprodução/Netflix

Nico Ponce interpretará Paolo Guerrero na série "Contigo, Capitán"Reprodução/Netflix

Publicado 09/09/2022 19:07

Rio - A Netflix divulgou, nesta sexta-feira (9), o trailer oficial da série "Contigo, Capitán", que contará detalhes do drama sofrido por Paolo Guerrero após a polêmica envolvendo o doping, no final de 2017, e que quase fez com que o atacante ficasse fora da Copa da Rússia. No trailer, é possível ver o ator Nico Ponce, que interpreta o jogador, utilizando uma camisa que representa a do Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro, relembrando os tempos do centroavante no Rubro-Negro. Confira:

¡CONTIGO CAPITÁN!

Netflix anunció el nuevo trailer de la película de Paolo Guerrero. El estreno será el 5 de Octubre. pic.twitter.com/npccTJfnD6 — Datos Futboleros (@datosfutperu) September 9, 2022

Antes da Copa do Mundo de 2018, a seleção peruana não disputava um Mundial fazia 36 anos. No torneio da Rússia, Paolo Guerrero, que já era considerado um ídolo nacional, tinha a missão de comandar a equipe rumo ao título inédito. No entanto, os "Blanquirrojos" acabaram sendo eliminados ainda na fase de grupos, após perder para Dinamarca e para a França.

Esta será a primeira série original da Netflix no Peru, e contará detalhes exclusivos sobre as reações e a rotina do jogador enquanto estava proibido de entrar nos gramados. A obra será lançada no dia 5 de outubro deste ano.

Em publicação nas redes sociais, o ator que interpreta Paolo Guerrero comemorou o lançamento da série, e agradeceu os envolvidos na produção.

"É um grande prazer e orgulho anunciar a breve estreia de “Contigo Capitán” no qual tenho a honra e a responsabilidade de interpretar nosso eterno capitão Paolo Guerrero na primeira série original da Netflix para o Peru. Meu amado Peru, estamos nos olhos do mundo. Que seja porta para muitas produções peruanas daqui para frente. Graças a TODA a equipe, não são apenas profissionais impecáveis no trabalho, mas também, e muito mais importante, grandes seres humanos. Deus abençoe meu Peru", destacou o ator principal da série.