Mundial de Clubes não tem sede e datas definidas para 2023AFP

Publicado 09/09/2022 17:18

Na final da Libertadores contra o Athletico-PR, em 29 de outubro em Guayaquil, o Flamengo pode disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Segundo o jornal espanhol 'AS', a Fifa estuda realizar o torneio no país. China e Emirados Árabes são outras opções.

Assim como a sede, as datas ainda não foram definidas, mas a entidade deseja que o Mundial de Clubes seja na semana de 6 a 12 de fevereiro, de acordo com a publicação. Os dias podem ser um problema, visto que será no meio da temporada europeia, perto das oitavas de final da Liga dos Campeões, em 14 e 15.



Além disso, os dois jogos das semifinais da Copa do Rei cairiam na semana entre 6 e 12 de fevereiro, o que poderia ser um problema para o Real Madrid, campeão europeu. Entretanto, a reportagem do 'AS' afirma que a a Federação Espanhola de Futebol poderia alterar a data para não coincidir com o Mundial de Clubes.



Até o momento, Real Madrid (ESP), Seattle Sounders (EUA), Wydad (Marrocos) e Auckland City (Nova Zelândia) já estão classificados para a competição. Os campeões da Libertadores, da Champions League da Ásia e o vencedor do torneio nacional do país sede completarão a tabela.