Nova terceira camisa do PSGDivulgação/PSG

Publicado 09/09/2022 20:21

Nesta sexta-feira, o PSG apresentou o novo terceiro uniforme para a temporada 2022/23. A camisa é predominantemente branca, com uma faixa azul e bordas vermelhas. Confira algumas imagens abaixo:

Cabe lembrar que a camisa, portanto, estão invertidas ao uniforme número I, que é predominantemente azul, com uma faixa branca e bordas vermelhas.

A estreia do uniforme completo acontecerá neste sábado, às 12h (de Brasília), quando o PSG recebe o Brest no Parc de Princes. A partida em questão é válida pela sétima rodada do Campeonato Francês.