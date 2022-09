Primeiro gol de Mbappé no jogo saiu após lindo passe de Neymar - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/09/2022 14:53

Na última terça-feira, o Paris Saint-Germain estreou na Liga dos Campeões com vitória por 2 a 1 sobre a Juventus. Apesar dos dois gols terem sido marcados por Kylian Mbappé e um deles com assistência de Neymar, os jogadores se envolveram em um lance polêmico, em que o francês não tocou a bola para o camisa 10. No entanto, segundo o técnico Galtier, o relacionamento entre eles anda muito bem.

Em coletiva de imprensa desta sexta-feira, o treinador do PSG defendeu a vínculo de Neymar e Mbappé. "A relação entre os dois é muito boa. Eu falo com sinceridade. Eles fazem os exercícios juntos, você os vê juntos nos aquecimentos", afirmou.

Após o jogo, Neymar e Mbappé tiveram uma conversa particular com Galtier e esclareceram os contratempos dentro de campo. O técnico ainda compreendeu os motivos da decisão tomada pelo francês na jogada em que não passou a bola para o brasileiro. Ele adiantou que o ocorrido não reflete o que será a temporada.

"Quando você vê o vídeo parece simples, mas na hora ele teve que tomar uma decisão. Kylian Mbappé estava focado na bola para arremessar. Estou convencido de que Mbappé dará assistências para Neymar, assim como Neymar é capaz de dar assistências para Mbappé", encerrou.