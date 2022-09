Roger Ibanez - Reprodução

Publicado 09/09/2022 16:51

A lista de convocados do técnico Tite para os amistosos da Seleção contra Gana e Tunísia contaram com duas novidades: os zagueiros Ibañez e Bremer. Esta, aliás, foi a primeira vez que os dois foram chamados para defender o Brasil. Ambos tem 23 anos e são peças importantes na Roma e na Juventus, respectivamente. Por isso, abaixo, O DIA apresenta cada um aos torcedores

IBAÑEZ



Natural de Canela, no Rio Grande do Sul, Ibañez tem 23 anos e atualmente defende a Roma, da Itália. Ele, vale destacar, começou a carreira aos 16 anos, na base PRS FC. Apesar do início tardio no futebol, logo chamou a atenção do Fluminense, que o contratou em 2017. O defensor se destacou e, já no ano seguinte, subiu para os profissionais do Flu.

Ibañez também terminou a primeira temporada pelos profissionais em alta, o que despertou o interesse da Atalanta. No entanto, teve um início difícil no time da cidade de Bergamo e só disputou dois jogos. Assim, foi emprestado à Roma, onde voltou a apresentar um bom futebol - posteriormente, ele comprado pela equipe da capital e, hoje, é titular do time de José Mourinho.

"Nós o acompanhamos desde as categorias de base. Conversamos com técnicos das categorias de base. Acompanhamos seus jogos. Eu busquei na Roma um contato com o Mourinho, que foi extremamente solícito. Colocando o grande momento dele também. Jogando com linha de três ou linha de quatro. Algumas até como lateral. Este melhor momento, este crescimento do atleta são fundamentais", disse Tite, na coletiva desta sexta-feira.

BREMER

Já Bremer nasceu em Itapitanga, na Bahia, e iniciou a carreira no Desportivo Brasil. Posteriormente, se transferiu para a base do São Paulo, mas se profissionalizou no Atlético-MG, em 2017. Com a camisa do Galo, disputou apenas 33 jogos, pois logo foi vendido para o Torino, da Itália, em julho de 2018.

Por lá, se destacou. Inclusive, Bremer foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Italiano da temporada 2021/22. O bom desempenho gerou interesse em gigantes do futebol europeu. Assim, o defensor foi comprado pela Juventus, que desembolsou 41 milhões de euros para contratá-lo.

"O Bremer foi considerado o melhor defensor no último Campeonato Italiano. Teve a transferência do Torino para a Juve agora. Está fazendo um belo campeonato de novo. Escola italiana que é bastante exigente nas ações defensivas. Tem todos atributos para estar brigando com Magalhães, Ibañez, Lucas Veríssimo, Rodrigo Caio de volta. Felipe do Atlético de Madrid, Nino, Léo Ortiz... têm de estar todos elevando o nível", afirmou Tite.

COMEMORAÇÃO

Nas redes sociais, Ibañez e Bremer não esconderam a felicidade de terem sido convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Confira abaixo o que cada um escreveu:

"Hoje é um dos melhores dias da minha carreira. Desde molequinho sonho em vestir a camisa da Seleção Brasileira e, neste 09 de setembro, isso virou realidade. Fruto de todo um trabalho e com envolvimento de várias pessoas. Uma conquista de todos! Felicidade imensa. Obrigado a todos que fizeram e fazem parte disso. O trabalho segue e vamos em busca de mais", escreveu Ibañez.

"CONVOCADO! Agora é hora de vestir a amarelinha me sinto feliz e honrado por essa oportunidade de poder está na seleção brasileira", escreveu Bremer.