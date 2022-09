Matheus Cunha - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/09/2022 19:52

Um dia após ser convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira , Matheus Cunha participou do último gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Celta de Vigo por 4 a 1, neste sábado. O atacante deu uma arrancada a partir do campo de defesa, deu o drible da vaca no marcador, invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola bateu no zagueiro Núñez e entrou. Confira o lance abaixo:

WHAT A RUN BY MATHEUS CUNHA



THIS IS CHAMPAGNE FOOTBALL.pic.twitter.com/virlt0YGZH — Hashimi (@HashimiATM) September 10, 2022

Os demais gols do Atleti foram marcados por Ángel Correa, De Paul e Carrasco. Gabriel Veiga marcou o gol de honra do Celta de Vigo.

Em tempo: a Seleção Brasileira encara Gana, no próximo dia 23, em Le Havre, no estádio Oceane. Posteriormente, no dia 27, enfrenta a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris. A convocação para a Copa do Mundo está prevista para o dia 7 de novembro.