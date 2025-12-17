Seleção que levantar o troféu da Copa do Mundo de 2026 receberá valor milionário de premiação - Divulgação / Adidas

Publicado 17/12/2025 13:23

reunião do Conselho da entidade, realizada em Doha, no Catar, antes da final da Copa Intercontinental.

A Fifa estabeleceu nesta quarta-feira (17) os valores de premiação da Copa do Mundo de 2026. A definição ocorreu durante aantes da final da Copa Intercontinental.

Premiação histórica aprovada pelo Conselho



O pacote financeiro total aprovado chega a 727 milhões de dólares (cerca de R$ 4 bilhões). Desse valor, R$ 3,6 bilhões serão entregues diretamente às seleções classificadas. Com isso, a premiação do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá representa um aumento de 50% em relação à Copa do Mundo do Catar, em 2022.



Quanto o campeão da Copa do Mundo receberá



A seleção que levantar o troféu receberá 50 milhões de dólares (R$ 274 milhões). Já o vice-campeão ficará com 33 milhões de dólares (R$ 181 milhões), enquanto o terceiro colocado embolsará 29 milhões de dólares (R$ 159 milhões) e o quarto, 27 milhões de dólares (R$ 148 milhões).



A distribuição por fases



As equipes eliminadas nas quartas de final garantirão R$ 104 milhões cada uma. Quem cair nas oitavas de final receberá R$ 82 milhões, enquanto as seleções que ficarem na segunda fase terão R$ 60 milhões.



Já as equipes que ficarem na fase de grupos terão direito a 9 milhões de dólares (R$ 49 milhões). Além disso, cada participante receberá 1,5 milhão de dólares (R$ 8,17 milhões) para custos de preparação para a Copa do Mundo.





