Publicado 24/09/2023 07:00

Rio - "Na dividida, ganha quem tem união". O trecho de uma música cantada há décadas na arquibancada é também uma lição para o time do Flamengo na disputa pelo título da Copa do Brasil. Se nada tem funcionado em campo e fora dele, resta ao Rubro-Negro lutar como for possível, ainda que seja na base da raça, para manter vivo o sonho do penta. Depois da derrota por 1 a 0 no Maracanã, a única alternativa para levantar a taça é vencer hoje o São Paulo, às 16h, no Morumbi. Um triunfo por um gol de diferença leva à disputa de pênaltis. Por dois ou mais, garante o título, enquanto qualquer tropeço dá a conquista inédita ao Tricolor Paulista.



Há três jogos sem marcar um gol sequer, o que não acontecia desde 2016, o Mais Querido chega ao segundo jogo da decisão ainda pior que uma semana atrás. A esperança só existe porque esse elenco, apesar da má fase, cansou de provar que pode surpreender, como na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no início do mês. Para voltar a ter uma exibição nesse nível, é necessário superar mais uma vez o evidente 'racha' entre jogadores e Jorge Sampaoli.



Não faltam motivos para deixar as diferenças de lado e correr dobrado dentro de campo, afinal, 2023 tem sido um ano para esquecer no clube. Sem levantar um troféu sequer, o Flamengo vê a Copa do Brasil como salvação para uma temporada que já é um fracasso, com eliminações precoces no Mundial de Clubes e na Libertadores, além do vice do Carioca com direito a goleada de 4 a 1 para o Fluminense.



Agora, esse elenco tão vitorioso nos últimos anos precisa quebrar um tabu para que o vexame não fique completo. Na Copa do Brasil, um time nunca foi campeão depois de perder o jogo de ida como mandante. Por mais que a fase seja ruim, ser campeão em vitórias de virada é uma especialidade do Mengão. Por isso, O DIA fez uma lista que pode encher os rubro-negros de esperança.





1. Brasileiro de 1980



Depois de perder por 2 a 1 no Mineirão, o Flamengo conquistou seu primeiro título brasileiro com uma vitória por 3 a 2, no Maracanã. Zico e Nunes (dois) marcaram os gols, e o último, aos 37 do segundo tempo, virou até música da torcida. A taça foi para a Gávea porque o Fla teve melhor campanha na final.





2. Brasileiro de 1983



No mesmo Morumbi onde vai jogar hoje, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 para o Santos na final do Brasileiro de 1983. Na volta, foi um sacode: 3 a 0, com gols de Zico, Leandro e Adílio, no Maracanã, para garantir o tri.





3. Carioca de 2001



As mãos tremulando na arquibancada, a curva da bola, o toque sutil nos dedos de Helton e a queda de Petkovic ao comemorar segue bem vivo na memória dos rubro-negros. O golaço garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco e o tricampeonato do Carioca, em 2001, depois de uma derrota por 2 a 1 na ida. Edilson fez os outros dois gols.



4. Brasileiro de 2009



O primeiro título brasileiro nos pontos corridos também veio com uma virada inesquecível. O Flamengo dependia apenas de si para levantar a taça, mas viu o Grêmio abrir o placar e buscou a vitória de virada por 2 a 1, com David Braz e "o gol de Angelim, no escanteio que o Pet cobrou", no Maracanã. Hexa na raça!







5. Libertadores de 2019



Essa conquista ainda está bem fresca na memória dos rubro-negros e talvez seja a maior virada da história do clube. Depois de sair perdendo para o River Plate, no Monumental de Lima, no Peru, o Mengão empatou aos 43 do segundo tempo e virou para 2 a 1 aos 46, duas vezes com Gabigol. Hoje em má fase, o atacante deu início naquele momenta à mística de novo Artilheiro das Decisões, alcunha eternizada por Nunes.