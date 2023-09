Gabigol pode deixar o Flamengo na próxima temporada - Foto:Reprodução/ Buda Mendes

Publicado 24/09/2023 13:53

Rio - Apesar de viver uma fase conturbada no Flamengo, o atacante Gabigol continua chamando a atenção do Velho Continente. Segundo informações do jornalista Ekrem Konur, cinco clubes da Europa demonstraram interesse no camisa 10 e ídolo do Flamengo.

Os nomes dos clubes, porém, não foram revelados pelo jornalista. Meses atrás, um clube da Arábia Saudita e o América do México, algoz do Flamengo em 2008, também haviam demonstrado interesse na contratação de Gabigol.

O camisa 10 do Flamengo já teve passagens por clubes da Europa. Em 2017, ele foi vendido pelo Santos à Inter de Milão e, após uma trajetória sem brilho na Itália, foi cedido por empréstimo ao Benfica na temporada seguinte. Em 2018, porém, retornou emprestado ao clube do litoral paulista e, em 2019, foi ao Flamengo no mesmo modelo de negócio. Após o ano espetacular, foi comprado em definitivo pelo Rubro-Negro.

O atacante, porém, vive sua fase mais turbulenta dentro do Flamengo. Em meio em polêmicas dentro e fora de campo, Gabigol não marca pelo clube desde o dia 20 de agosto, na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba. Em 2023, o camisa 10 tem seus piores números no clube, com 20 gols e quatro assistências em 48 partidas.