Pedro em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Pedro lamenta empate do Flamengo com o Vasco: 'Deixamos eles pressionarem'
Rubro-Negro abriu dois gols de vantagem, mas viu o Cruz-Maltino igualar o placar no último lance
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Rubro-Negro abriu dois gols de vantagem, mas viu o Cruz-Maltino deixar tudo igual no último lance
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