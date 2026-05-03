Pedro em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Autor do primeiro gol do Flamengo, Pedro lamentou o empate em 2 a 2 com o Vasco, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro abriu dois de vantagem no placar, mas viu o Cruz-Maltino deixar tudo igual no último lance. 
"A gente tinha 2 a 0 no placar, dominávamos o jogo. Eles começaram a cruzar bola na área e fizeram dois gols assim. Mas é clássico, sabemos que clássicos são decididos nos detalhes. Infelizmente, deixamos eles pressionarem", analisou o centroavante, após a partida.
"Queríamos vencer. Vamos continuar trabalhando para vencer cada jogo", disse.
Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos, na segunda posição - desperdiçou a chance de encostar no Palmeiras, líder isolado, com 33. O próximo compromisso será contra o Independiente Medellín, na Colômbia, quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Libertadores.