Pedro em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/05/2026 18:27

"A gente tinha 2 a 0 no placar, dominávamos o jogo. Eles começaram a cruzar bola na área e fizeram dois gols assim. Mas é clássico, sabemos que clássicos são decididos nos detalhes. Infelizmente, deixamos eles pressionarem", analisou o centroavante, após a partida.

"Queríamos vencer. Vamos continuar trabalhando para vencer cada jogo", disse.