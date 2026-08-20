Leonardo Jardim, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, durante a vitória por 2 a 1 sobre o CruzeiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/08/2026 00:44 | Atualizado 20/08/2026 00:46





"Conseguimos uma primeira parte muito forte. Tivemos falta de eficácia porque podíamos ter saído com mais de um gol. No segundo tempo, houve uma reação do adversário, no primeiro chute quase fazem um gol e, depois, voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Sempre um jogo difícil. Estava falando com meu staff: os jogos sempre foram extremamente acirrados", disse.



Jardim também deu um agradecimento especial à torcida e ao ambiente no estádio. "Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico com as torcidas nos apoiando durante toda a partida", afirmou. Rio — O técnico Leonardo Jardim celebrou a atuação do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, que garantiu a vaga à próxima fase da competição. O treinador analisou o duelo e destacou os desempenhos individuais de atletas como Pedro, que deu duas assistências, e Arrascaeta, autor do primeiro gol."Conseguimos uma primeira parte muito forte. Tivemos falta de eficácia porque podíamos ter saído com mais de um gol. No segundo tempo, houve uma reação do adversário, no primeiro chute quase fazem um gol e, depois, voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Sempre um jogo difícil. Estava falando com meu staff: os jogos sempre foram extremamente acirrados", disse.Jardim também deu um agradecimento especial à torcida e ao ambiente no estádio. "Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico com as torcidas nos apoiando durante toda a partida", afirmou.





LEIA MAIS: Lino lembra de drible sofrido na ida: 'Quem ri por último ri melhor' Depois, ele falou sobre ter escolhido Pedro como titular, ao invés de Bruno Henrique. "Ele tem sido uma opção no jogo em casa. Tínhamos mais posse, construção, era uma opção planejada para este jogo e, por isso, ele entrou. O Bruno [Henrique] estava totalmente disponível agora, mas foi uma opção estratégica porque sabíamos que teríamos mais volume do que o que tivemos no primeiro jogo no Mineirão."

O técnico seguiu sua análise explicando como faz sua escolha na escalação entre Pedro e Bruno Henrique. "A primeira coisa que eu analiso é se vamos ter muita posse de bola ou um jogo mais apoiado. E também se o adversário tem qualidade técnica e constrói muito, principalmente em casa, e aí acho que o papel do Bruno Henrique é fundamental, como opção de frente, transição, nunca deixa o adversário subir linhas porque tem essa capacidade, um pouco daquilo que fez hoje no segundo tempo", avaliou.



Ídolo do Flamengo, Arrascaeta também recebeu elogios do comandante. "O Arrascaeta é um jogador fantástico. Tenho pena que ele já não consiga fazer todos os jogos, todos os dias, os 90 minutos. Já no ano passado, fez uma campanha espetacular, com uma gestão do treinador [Filipe Luís]. Esse é o jogador que nós pretendemos para termos presente, porque é importante estar presente", ressaltou.



Agora, Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (22), às 20h30, no Mineirão.