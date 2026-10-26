Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/10/2026 18:00

Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim busca a vitória para retornar à liderança da competição. divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim busca a vitória para retornar à liderança da competição.

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A equipe não terá a presença do volante Saúl, que foi relacionado para o duelo contra o Estudiantes, na semifinal da Libertadores. O espanhol voltou a apresentar dores na região posterior da perna esquerda após sofrer uma pancada no primeiro jogo diante do Estudiantes de La Plata. O atleta segue em tratamento com o Departamento Médico do clube.



Além de Saúl, o Rubro-Negro segue sem Danilo e Evertton Araújo. O zagueiro de 35 anos passou por cirurgia para corrigir fraturas na mandíbula sofridas no clássico com o Fluminense e realiza atividades físicas no CT George Helal. Já o volante faz trabalhos em campo com a preparação física após se recuperar de uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita, sofrida no início de setembro.



Anthony Valencia é mais um que está fora do duelo. O atacante equatoriano de 23 anos, que já havia ficado de fora contra o Estudiantes por opção técnica, apresentou um quadro de conjuntivite e não pôde ser relacionado para a partida contra o Galo.



Varela e Ayrton Lucas podem receber uma oportunidade diante do Atlético-MG. Gonzalo Plata e Bruno Henrique também estão entre os cotados para o ataque. Arrascaeta tende a ficar no banco de reservas. A equipe não terá a presença do volante Saúl, que foi relacionado para o duelo contra o Estudiantes, na semifinal da Libertadores. O espanhol voltou a apresentar dores na região posterior da perna esquerda após sofrer uma pancada no primeiro jogo diante do Estudiantes de La Plata. O atleta segue em tratamento com o Departamento Médico do clube.Além de Saúl, o Rubro-Negro segue sem Danilo e Evertton Araújo. O zagueiro de 35 anos passou por cirurgia para corrigir fraturas na mandíbula sofridas no clássico com o Fluminense e realiza atividades físicas no CT George Helal. Já o volante faz trabalhos em campo com a preparação física após se recuperar de uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita, sofrida no início de setembro.Anthony Valencia é mais um que está fora do duelo. O atacante equatoriano de 23 anos, que já havia ficado de fora contra o Estudiantes por opção técnica, apresentou um quadro de conjuntivite e não pôde ser relacionado para a partida contra o Galo.Varela e Ayrton Lucas podem receber uma oportunidade diante do Atlético-MG. Gonzalo Plata e Bruno Henrique também estão entre os cotados para o ataque. Arrascaeta tende a ficar no banco de reservas.

Momento do Flamengo na temporada

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo espera dar uma resposta após a frustrante eliminação na Libertadores. O Rubro-Negro empatou os dois confrontos por 0 a 0 com o Estudiantes (ARG) e caiu nos pênaltis, no Maracanã. Apesar da eliminação, o time carioca acumula uma sequência de 12 partidas sem perder — oito vitórias e quatro empates.



No primeiro jogo, o Flamengo teve uma atuação pouco inspirada, mas soube segurar o Estudiantes, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos. Com o empate sem gols, bastava uma vitória simples no confronto de volta para avançar à decisão.



Em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.



Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.



No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está na briga direta pelo título. No momento, ocupa a segunda colocação, com 67 pontos. Caso vença, ultrapassará o então líder Palmeiras e assumirá a ponta da tabela.

Confira os relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, João Victor, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Vitão;

Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Jorginho;

Atacantes: Bruno Henrique, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Vitor Cravo