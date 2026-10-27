Andrei Rizek - Reprodução/SporTV

Andrei RizekReprodução/SporTV

Publicado 27/10/2026 20:50

André Rizek voltou a criticar a decisão do Flamengo de demitir Filipe Luís, em março deste ano, e questionou os motivos que levaram à saída do treinador. Durante o programa "Seleção sportv", o comentarista classificou o trabalho do ex-técnico como “irretocável” e afirmou que, na sua avaliação, a mudança foi motivada pelo ego da diretoria rubro-negra. O jornalistavoltou a criticar a decisão dode demitir Filipe Luís, em março deste ano, e questionou os motivos que levaram à saída do treinador. Durante o programa "Seleção sportv", o comentarista classificou o trabalho do ex-técnico como “irretocável” e afirmou que, na sua avaliação, a mudança foi motivada pelo ego da diretoria rubro-negra.

A declaração ocorreu após a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, na segunda-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado positivo, o desempenho da equipe comandada por Leonardo Jardim foi sido alvo de críticas de parte da torcida, cenário que reacendeu o debate sobre a troca no comando técnico.



Para Rizek, a responsabilidade pela decisão não deve recair sobre Jardim, mas sobre os dirigentes que optaram por encerrar o ciclo de Filipe Luís. O jornalista reconheceu o currículo do atual treinador, mas questionou se ele seria o nome mais adequado para trabalhar com o elenco rubro-negro.

“Tomaram uma decisão pela qual quem tem que responder não é o Jardim, é a direção do Flamengo. Trocaram alguém que estava fazendo um trabalho irretocável, por capricho, por ego, na minha opinião, e trouxeram um treinador bom, de bom currículo. Mas será que era o cara que se encaixaria com esse elenco?”, questionou o jornalista.

Na avaliação do comentarista, a diretoria abriu mão de um profissional, que conhecia o clube, tinha identificação com a torcida e vinha apresentando bons resultados. Rizek considerou a escolha arriscada e afirmou que uma mudança desse porte pode ter consequências para o ambiente e para o desempenho da equipe.

“Trocar alguém muito bom, muito identificado com o clube, um ídolo do clube, é uma decisão assim muito maluca, muito maluca, e acho que ela tem um preço”, criticou.

Relembre a demissão de Filipe Luís

Filipe Luís foi demitido em março deste ano, horas depois de o Flamengo vencer o Madureira por 8 a 0. A decisão chamou a atenção justamente por ter sido anunciada após uma goleada, embora o resultado da partida não tenha sido o único elemento envolvido na avaliação interna do trabalho.



O ex-lateral encerrou sua passagem como treinador do time principal com números expressivos. Em 101 partidas, somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, consolidando uma trajetória que também ficou marcada por títulos e pela relação construída com o clube.



A chegada de Leonardo Jardim representou uma nova etapa para o Rubro-Negro, mas a escolha continua gerando discussão entre torcedores e analistas. Para Rizek, a questão central não é desqualificar o atual comandante, e sim entender por que a diretoria decidiu interromper o trabalho de um treinador que, em sua opinião, vinha correspondendo.



A vitória sobre o Atlético-MG manteve o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, mas não encerrou os questionamentos sobre o desempenho da equipe e as decisões tomadas ao longo da temporada. O debate levantado por Rizek coloca novamente em evidência a responsabilidade dos dirigentes na escolha do comando técnico e na construção de um projeto esportivo.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de João Vitor Cravo