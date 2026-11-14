Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo

Publicado 14/11/2026 15:56

Contratado pelo Flamengo em setembro , Joaquín Freitas sonha em conquistar o Campeonato Brasileiro. Aos 19 anos, o atacante ressaltou que o Rubro-Negro tem a obrigação de levantar o troféu, principalmente depois de ter sido eliminado pelo Estudiantes na semifinal da Libertadores.

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“O Campeonato Brasileiro é a prioridade e a obrigação para o clube depois que, infelizmente, saímos da Libertadores. A ideia é sempre buscar os três pontos. Temos que ficar tranquilos, sabemos que só dependemos de nós mesmos”, disse o jogador em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.



“Se continuarmos fazendo o trabalho que fizemos durante todo o ano, teremos muitas chances de sairmos campeões. Mas é jogo a jogo. Temos que manter a calma”, complementou.



O jovem argentino também destacou a importância de conquistar a taça no âmbito pessoal: “Seria o meu primeiro título como profissional, logo na minha primeira temporada pelo clube. Seria muito bonito. Sonhamos em ganhar títulos. Tomara que aconteça”. “O Campeonato Brasileiro é a prioridade e a obrigação para o clube depois que, infelizmente, saímos da Libertadores. A ideia é sempre buscar os três pontos. Temos que ficar tranquilos, sabemos que só dependemos de nós mesmos”, disse o jogador em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.“Se continuarmos fazendo o trabalho que fizemos durante todo o ano, teremos muitas chances de sairmos campeões. Mas é jogo a jogo. Temos que manter a calma”, complementou.O jovem argentino também destacou a importância de conquistar a taça no âmbito pessoal: “Seria o meu primeiro título como profissional, logo na minha primeira temporada pelo clube. Seria muito bonito. Sonhamos em ganhar títulos. Tomara que aconteça”.

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Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares. Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

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Flamengo tem calendário mais leve

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

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Os jogos que restam ao Flamengo em 2026

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro