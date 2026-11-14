Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo
“O Campeonato Brasileiro é a prioridade e a obrigação para o clube depois que, infelizmente, saímos da Libertadores. A ideia é sempre buscar os três pontos. Temos que ficar tranquilos, sabemos que só dependemos de nós mesmos”, disse o jogador em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.
“Se continuarmos fazendo o trabalho que fizemos durante todo o ano, teremos muitas chances de sairmos campeões. Mas é jogo a jogo. Temos que manter a calma”, complementou.
O jovem argentino também destacou a importância de conquistar a taça no âmbito pessoal: “Seria o meu primeiro título como profissional, logo na minha primeira temporada pelo clube. Seria muito bonito. Sonhamos em ganhar títulos. Tomara que aconteça”.
Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares.
Situação no Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.
Flamengo tem calendário mais leve
Os jogos que restam ao Flamengo em 2026
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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